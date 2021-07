Freitag und Samstag ist "Stich-Tag" im Kongresshaus

Nun öffnet das Land Salzburg alle Schleusen und impft an zwei Tagen auch ohne vorherige Anmeldung. Weitere Sonderaktionen sollen folgen.

Sowohl in Tirol als auch in Wien konnten sich die Menschen am Wochenende ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. In beiden Fällen war der Andrang enorm. In Tirol wird der "Impf-Sonntag" wiederholt. Auch in Linz wird ab Mittwoch in einem Einkaufszentrum ein "Stich-Tag" abgehalten.

Genau das wurde nun auch in Salzburg fixiert. "Die Rückmeldungen aus anderen Bundesländern sind überaus positiv. Daher wollen wir auch in Salzburg die Impfungen ohne Voranmeldung ermöglichen", sagte Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) am Montagnachmittag. Im Kongresshaus in der Stadt Salzburg wird am Freitag und Samstag eine "offene Impfstraße" eingerichtet. Am Freitag soll von 15 bis 21 Uhr der Impfstoff von Johnson & Johnson (nur eine Dosis nötig) an 600 Personen verimpft werden. Am Samstag läuft die Aktion von 12 bis 21 Uhr im Kongresshaus - geimpft wird an diesem Tag mit Biontech/Pfizer für rund 800 Personen.

Jeder, der wolle, bekomme hier eine Impfung. Damit niemand umsonst warte, würden beim Anstellen Zählkarten ausgeteilt. "Es ist ein erster Versuch, der genau beobachtet wird. Darauf aufbauend wird es schon nächste Woche weitere Angebote geben, zum Beispiel für Innergebirg", sagt Stöckl. Die offene Impfstraße wird vom Roten Kreuz betrieben. Für Freitag im Kongresshaus sind drei Impflinien geplant, für Samstag sind es vier.

Um die Impfrate zu steigern, kündigt das Land Salzburg außerdem mehrere Sonderaktionen an. "Wir haben in Relation zu den Vormerkungen genügend Impfstoff, um nun laufend Sonderaktionen anzubieten. Dabei soll der Aufwand für jeden Einzelnen so gering wie möglich sein, einfach hinkommen und impfen lassen", sagt Stöckl.

Neben der bereits angekündigten Sonder-Impfaktion im Messezentrum für Studierende wird es diese Woche auch eine Impfaktion für Schulen geben. Am Donnerstag wird es in der Sporthalle Josef-Preis-Allee im Nonntal von 8.30 Uhr bis 12 Uhr eine Impfaktion für das Wirtschaftskundliche Bundesrealgymnasium, Europa-Gymnasium, BORG Nonntal und die Neue Mittelschule geben. Die Anmeldung erfolgt über die Klassenvorstände. Bis zum 14. Lebensjahr braucht es eine Einverständniserklärung der Eltern. Eingeladen sind Schüler, Lehrer und Personal. Ebenso können sich Eltern oder Angehörige dort von 12 bis 15 Uhr impfen lassen. Mitzunehmen sei der vorher ausgefüllte Aufklärungs- und Dokumentationsbogen. Als Impfstoff kommt hier das Vakzin von Biontech/Pfizer zum Einsatz. Das Rote Kreuz plant mit drei Impflinien.

Für diese Woche sind nur noch 3845 Erstimpfungen vorgesehen. Das Land bleibt langsam auf dem Impfstoffkontingent sitzen, weshalb nun mit Hochdruck an Aktionen gearbeitet wird. Doch immer wieder berichten Impfwillige, dass sie für ihren ersten Stich erst Wochen oder gar Monate später von der Hotline 1450 einen Termin erhalten würden. Vom Roten Kreuz heißt es dazu, dass es Erstimpftermine innerhalb von zwei Wochen gebe. "Die Kollegen der Impfstraßen arbeiten mit Hochdruck daran, zusätzliche Impftermine zu ermöglichen. Um dies umzusetzen, benötigt es neben der Logistik auch das Personal inklusive der Impfärzte, damit Impfungen stattfinden können."