Schwarzach hat sein Gemeindeamt künftig nur noch von Montag bis Donnerstag geöffnet. Mit längeren Öffnungszeiten will man Berufstätigen entgegenkommen. Für Bürgermeister Andreas Haitzer hat das neue Modell ausschließlich Vorteile.

8 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr, am Freitag bis zwölf - so steht es auf der Tür zum Schwarzacher Gemeindeamt geschrieben. Die klassischen Öffnungszeiten. "Das war vor 50 Jahren schon so und es ist immer noch so", sagt ...