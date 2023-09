Fritz Mayr-Melnhof ist neuer Bürgermeister in St. Georgen

Fritz Mayr-Melnhof hat sich am Sonntag in der Bürgermeisterwahl in seiner Heimatgemeinde St. Georgen im Attergau mit 58,5 Prozent der Stimmen durchgesetzt.

Der neue Bürgermeister von St. Georgen im Attergau heißt Friedrich Mayr-Melnhof (37). Der Unternehmer und Forstwirt erhielt bei der Wahl am Sonntag 58,5 Prozent der Stimmen. "Das Ergebnis freut mich sehr. Ich bin auch extrem stolz auf meine Heimatgemeinde. Eine Wahlbeteiligung von 69,31 Prozent ist schon ein sehr starkes Zeichen."