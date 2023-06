Früherer Impfkoordinator Rainer Pusch übernimmt Gesundheitsamt der Stadt Salzburg

Rainer Pusch ist mit 3. Juli 2023 neuer Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Salzburg. Er tritt die Nachfolge von Astrid Reichl-Marko an, die in Pension ging.

Mit Rainer Pusch komme ein versierter Krisenmanager an die Spitze der wichtigen Institution, teilte die Stadt Salzburg am Mittwoch mit. Pusch: "Gesundheitsamt - das klingt so behördlich und trocken. In Wirklichkeit können wir aber ganz viel für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt tun und umsetzen."

Er selbst habe in Ordination und Klinik Erfahrungen gesammelt und sich als Impfkoordinator des Landes Salzburg höchst verdient gemacht, hieß es in der Aussendung weiter. Pusch gilt als hervorragender Organisator und sehr guter Arzt. "

Ich will den öffentlichen Gesundheitsdienst als dritte Säule des Gesundheitswesens mit intensivem Leben erfüllen. Und die Zusammenarbeit zwischen Magistrat und Amt der Salzburger Landesregierung auf neue Ebenen heben", bekräftigt er. Er freue sich sehr "auf die neue, große Aufgabe".