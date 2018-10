FSG startet am 9. November in den Wahlkampf zur AK-Wahl

Auf den ersten 25 Listenplätzen kandidieren zehn Frauen. Angeführt wird die Liste von AK-Präsident Peter Eder, AK-Vizepräsidentin Gabi Proschofski und FSG-Landesvorsitzendem Gerald Forcher. Gewählt wird von 28. Jänner bis 8. Februar.

"Wir haben nicht den schwarzen Peter an die Wand gemalen", sagt Peter Eder AK-Präsident und FSG-Spitzenkandidat für die bevorstehenden AK-Wahlen. Denn dass der von der Bundesregierung im Sprint-Tempo umgesetzte 12-Stunden-Arbeitstag und die 60-Stunden-Woche den Arbeitnehmerschutz aushöhle, habe er Schwarz auf Weiß. Ihm liege ein Arbeitsvertrag vor, in dem sich ein Arbeitnehmer in der Gastronomie verpflichten soll diese Mehrarbeit "ausdrücklich freiwillig" zu leisten bereit sei. Als monetärer Ausgleich wird eine All-in-Überzahlung von 32,62 Euro geboten - bei einem Gehalt von 1620 Euro.

Ein einzelner Arbeitnehmer könne es sich nicht leisten, vor Gericht zu ziehen oder teure Gutachter zu engagieren. Umso wichtiger sei ein starker Arbeitnehmerschutz. Deshalb ist das Wahlziel der FSG - mit 49 von 70 Mandaten die stärkste Kraft in der AK-Vollversammlung - nicht nur einen Fünfer bei der Mandatszahl vorne stehen zu haben, sondern auch die Wahlbeteiligung zu steigern. 2014 lag diese knapp unter 40 Prozent.

Peter Eder spricht offiziell lieber von einer Wahlwerbung als von einem Wahlkampf. Dennoch wird es einen Wahlkampf-Auftakt geben - am Freitag, dem 9. November ab 18 Uhr in den Kavernen in der Salzburger Gstättengasse. Mit einer offiziellen Zusage der neuen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner rechnet FSG-Landesvorsitzender Gerald Forcher noch diese Woche.

Das Wahlergebnis der von 28. Jänner bis 8. Februar dauernden AK-Wahlen soll am 9. Februar um 9.30 Uhr bekannt gegeben werden. Mit 140 Bewerbern schöpft die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) die erlaubte Anzahl maximaler Kandidaten für die AK-Wahlen voll aus. 70 Mandate werden neu vergeben. Bei der AK-Wahl 2014 hatte die FSG das 50. Mandat um drei Stimmen verpasst. Jetzt sitzt sie mit 49 Mandataren im Arbeitnehmerparlament. Zweitstärkste Kraft sind die Freiheitlichen Arbeitnehmer FA (acht Mandate), gefolgt von ÖAAB und FCG (Fraktion christlicher Gewerkschafter - sieben Mandate) und der Alternativen und Grünen Gewerkschafter AUGE (fünf Mandate). Mit einem Mandat vertreten ist der gewerkschaftliche Linksblock (GLB).

Quelle: SN