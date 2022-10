Die Salzburger Grünen versuchen einen Neustart

Heinrich Schellhorn macht am Samstag den Platz an der Spitze der Salzburger Grünen frei. Martina Berthold, die Parteichefin in spe, wirbt um ihr Team. Es zeichnen sich aber auch Kontroversen ab.

SN/grüne/wildbild Die Basis muss bei der Landesversammlung am Samstag Farbe bekennen und über die Listenplätze abstimmen. Von den 500 Mitgliedern haben sich etwa 130 angemeldet.