Fünf E-Bike-Fahrer starben 2020 in Salzburg - SPÖ fordert ein Sicherheitspaket

Weniger Verkehrsaufkommen, weniger schwere Unfälle. So lässt sich die Statistik für 2020 zusammenfassen - bedingt durch die Coronamaßnahmen der Bundesregierung, die die Mobilität mitunter massiv eingeschränkt haben. So ging die Zahl der Verkehrstoten in Salzburg laut Innenministerium im Vorjahr auf 27 zurück, ein historischer Tiefstand. 2019 waren es noch 31 Todesopfer.

Der Rückgang an schweren Unfällen ließ sich laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) quer durch alle Mobilitätsformen beobachten, mit einer Ausnahme. Die Zahl der Radunfälle mit Verletzungen sei ...