Fünf Euro pro Quadratmeter: SPÖ fordert günstige Wohnungen für Junge

Die SPÖ stellt Forderungen gegen die explodierenden Wohnpreise und kritisiert die Untätigkeit der Landesregierung.

"Salzburg ist das drittteuerste Pflaster in Österreich", resümiert die SPÖ und fordert mehr leistbare Wohnräume in Salzburg. Die Partei möchte den Wohnungsmarkt wieder ins Gleichgewicht bringen. Sie fordern mehr Kreativität bei den Lösungsansätzen und eine verpflichtende Leerstandsabgabe "die den Betroffenen weh tut".

Das Ziel von 1000 geförderten Mietbauwohnungen pro Jahr sei kläglich gescheitert. SPÖ-Landesparteivorsitzender David Egger betont: "Millionen Euro an Wohnbauförderung sind liegen geblieben, die der Bevölkerung eigentlich zustehen." Aufgrund der momentanen Teuerung sei es umso dringlicher, die Wohnpreise für die Salzburgerinnen und Salzburger zu regulieren.

Ausbau von geförderten Jugendwohnungen

"Wohnen wird zum Luxusgut und das Ausziehen von zu Hause für junge Menschen zum Wunschtraum", sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend.

Besondere Aufmerksamkeit bei der Wohnungspolitik sollte somit der Jugend geschenkt werden. Diese hätten aufgrund der Coronapandemie ohnehin schon einen erschwerten Einstieg in das Erwachsenenleben gehabt. Das Problem soll durch Jugendwohnungen gelöst werden. Das Konzept beinhaltet geförderte Wohnungen für Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die einen Mietpreis von fünf Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten. Somit soll den Jugendlichen der Auszug aus dem Elternhaus erleichtert werden. JUSOS-Landesvorsitzender Peter Auer betont: "Junge Menschen müssen selbstständig den Schritt in die Selbstständigkeit setzten können."

Höhere Leerstandsabgabe als im Landtag beschlossen

Was die Leerstandsabgabe betrifft fordert die SPÖ einen verpflichtenden und höheren Betrag für leerstehende Wohnungen als zuletzt im Landtag beschlossen. Bis zu 10.000 leerstehende Wohnungen gebe es in der Stadt. "Das sind vor allem Zweitwohnsitze und ungenutzte Wohnungen für Spekulationen, die den Salzburgerinnen und Salzburgern Wohnraum weg nehmen", sagt David Egger.

Zudem fordert die Partei die Verantwortung für das Volkswohnungswesen auf Länderebene zu übertragen. "Leerstehende Wohnungen und Zweitwohnsitze müssen in Tourismusregionen anders behandelt werden", sagt Stich.

Kritik an der ÖVP

Scharfe Kritik wurde gegenüber der ÖVP ausgesprochen: "Alles wird teurer nur die Ausreden der Landesregierung werden immer billiger", sagt Egger und gibt den Konservativen die Schuld am "Stillstand der Wohnbauförderungen". Es fehle an Kreativität und Initiative bei den bisherigen Vorschlägen der regierenden Landesparteien. An Vorschlägen fehlt es der SPÖ nicht. Ob eine Umsetzung gelingen wird, entscheiden die Landtagswahlen im Frühjahr 2023.