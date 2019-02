Fünf Konkurrenten für Blechinger um Rektorsposten an der Fachhochschule

FH-Rektor Gerhard Blechinger hofft auf eine zweite vierjährige Amtszeit ab Oktober, bekommt es aber mit mindestens fünf externen Bewerbern zu tun.

Nicht nur an der Uni, auch an der FH Salzburg wird ein Rektor gesucht - ebenfalls mit Amtsantritt per 1. Oktober. Laut Ausschreibung wird sich Rektor Gerhard Blechinger wieder bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis diesen Sonntag, 17. Februar, um Mitternacht. Dem Vernehmen nach haben bereits fünf weitere, FH-externe Kandidaten ihre Unterlagen beim Personalberater Boyden in Wien eingereicht. Bis 13. März wollten die Erhalter der FH, Arbeiter- und Wirtschaftskammer, einen Dreiervorschlag erstellen, sagt WKS-Direktor und FH-Aufsichtsrat Manfred Bammer. Am 10. April werde das 18-köpfige FH-Kollegium ein Hearing mit den drei Personen durchführen und einen davon zum Rektor wählen, heißt es. Ein Insider: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kollegium Blechinger nicht wählt. Da müsste schon eine Lichtgestalt von außen kommen."