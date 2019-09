Für Bernhard Auinger ist Residenzplatz ein "Verhau"

Der Stadt-SPÖ spricht von falsch eingebauten Elektroanschlüsse. "Das wurde uns weder so präsentiert noch so beschlossen".

Falch montierte Elektroanschlüsse ortet die Salzburger SPÖ auf dem Residenzplatz. In einer Aussendung kritisiert Vizebürgermeister Bernhard Auinger, dass Öffnungen in die falsche Richtung zeigen würden. Das hätte sich bei den Aufbauarbeiten zum Rupertikirtag gezeigt. "Dieses Millionenprojekt ist völlig schiefgegangen", sagt Auinger. Die ehemalige Bauausschussvorsitzende und Gemeinderätin Hannelore Schmidt sagt, dass im Bauausschuss neun Anschlüsse beschlossen worden seien. "Vor Ort habe ich heute acht Anschlüsse gefunden. Mit Erstaunen habe ich dann festgestellt, dass die Kabelauslässe nicht in Richtung des Residenzplatzes zeigen, sondern Richtung Straßenraum. Für Veranstaltungen wie den Rupertikirtag oder den Christkindlmarkt macht das absolut keinen Sinn." Bei der Neugestaltung des Platzes habe man aber genau darauf wert gelegt. Beim Aufbau des Rupertikirtags sei es zu ersten Problemen gekommen, weil die Kabelauslässe in die falsche Richtung gezeigt hätten.

Für Bernahrd Auinger stellt sich die Frage, ob die 4,6 Millionen teure Neugestaltung des Platzes ein völliger Reinfall sei. "Zuerst müssen wir feststellen, dass der Platz bestialisch stinkt. Dann stellt sich heraus, dass der Schotter nach jeder Veranstaltung neu aufgetragen werden muss. Zur Krönung des Ganzen scheinen jetzt auch noch die Elektroinstallationen falsch zu sein und das alles auf einem Platz, der mehrere Millionen Euro gekostet hat."

