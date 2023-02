Für das Salzburger Seenland ist die Windkraft "suboptimal"

Der Regionalverband arbeitet an einer Neufassung des bestehenden Regionalprogramms aus dem Jahr 2004. Eine Formulierung stößt auf Kritik.

Bis zu 14 Windräder könnten sich künftig am Lehmberg drehen. Von der Salzburg AG fehlt für die nächsten Projektschritte aber eine Unterschrift. Wie berichtet, vermuten die Grünen ein taktisches Manöver vor der Landtagswahl seitens der ÖVP, welche das strikt zurückwies.

Von den ÖVP-Bürgermeistern in Thalgau, Henndorf und Neumarkt gibt es unterschiedliche Reaktionen. Als klarer Befürworter outet sich Johann Grubinger aus Thalgau. "Ich würde mich freuen, wenn wir so schnell wie möglich in die Gänge kommen." Er hätte kein ...