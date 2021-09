"Für das Wichtige der Richtige": Salzburgs Grüne starten Herbstkampagne

Heinrich Schellhorn zieht durch die Lande. Der Grünen-Chef tourt bereits in Richtung Landtagswahl 2023. Und da gebe es nur eine Partei, die den Klimaschutz aus Überzeugung vertrete.

Die politische Sommerpause ist endgültig vorbei, die Parteien sind wieder voller Tatendrang. Die SPÖ will am kommenden Dienstag ihre Herbstkampagne präsentieren. Das Motto: Salzburg kann mehr.

Die Salzburger Grünen haben ihre Kampagne bereits am Freitag präsentiert. Im Zentrum steht - völlig überraschend - der Klimaschutz rund um Parteichef und Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. Der Grüne lugt auf den Plakaten etwa aus einem Dachfenster eines Hotels in Mattsee, umringt von Photovoltaik, oder steht im Wald in Liefering. "Für das Wichtige ...