Für die Zeit nach der Neutorsperre gibt es bisher nur Ideen

SPÖ, Bürgerliste und Neos sprechen von der Chance auf ein neues Altstadtviertel. Konkrete Pläne und das nötige Geld fehlen allerdings noch.

Knapp vor der Gemeinderatswahl am 10. März ist die Sperre des Neutors für den privaten Autoverkehr also beschlossene Sache. Am Donnerstag stimmte das Dreierbündnis aus SPÖ, Bürgerliste und Neos im Planungsausschuss für die Verkehrsberuhigung der Innenstadt. Ab Ende Mai sollen nur noch Öffis, Taxis, Lieferanten, Fiaker, Anrainer und Berechtigte durch das Neutor fahren dürfen.