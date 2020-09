Für Marko Feingold: KZ-Verband fordert Umbenennung der Stelzhamerstraße

Der KZ-Verband Salzburg will, dass die Stelzhamerstraße in Marko-Feingold-Straße umbenannt wird. Das wäre ein "mutiges Zeichen gegen den allerorts aufkeimenden Antisemitismus", betont Siegfried Trenker vom KZ-Verband. Schließlich sei Stelzhamer, der Dichter der oberösterreichischen Landeshymne, Antisemit gewesen. In jedem Fall müsse die Entscheidung für eine Straße, die an den Holocaustüberlebenden und Ex-Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Feingold, erinnern soll, in enger Abstimmung mit der Kultusgemeinde erfolgen.

Heute, Montag, berät das erweiterte Stadtratskollegium über das Für und Wider der von Feingolds ...