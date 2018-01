Für solide Stadtfinanzen

Seit 2004 sitzt Wolfgang Gallei, studierter Politikwissenschafter, für die SPÖ im Salzburger Gemeinderat und ist Mitglied im Stadtsenat sowie im Kontroll-, Bildungs- und Umweltausschuss.

Redaktion: Herr Gallei, was erwarten Sie von ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner?

Wolfgang Gallei: Er ist nun neu gewählt und ich erwarte mir, dass er ein guter Bürgermeister für die Stadt wird. Die Bevölkerung kann 2019 (voraussichtlich im März, Anm.) die Karten neu mischen, wobei ich hoffe, dass dann Bernhard Auinger die Nase vorn hat. Grundsätzlich kann ich persönlich gut mit Preuner zusammenarbeiten, auch mit der SPÖ hat er eine konstruktive Basis. Allerdings wird es nicht ohne uns gehen, wenn wir unsere Themen durchbringen wollen. Dann werden wir auf unsere Stärke verweisen müssen. Die Hand zur Zusammenarbeit ist jedenfalls ausgestreckt.



Wird es Auswirkungen der neuen Bundesregierung auf die Stadt Salzburg geben?

Die ÖVP ist momentan im Hoch, sie glaubt auch, dass sie die Landtagswahlen in Salzburg gewinnen wird. Ich bin jedoch schon lange genug in der Politik, dass ich weiß, das Pendel kann auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. In ersten Zügen lässt sich eine Politik zugunsten gut Verdienender und zulasten kleiner Einkommen feststellen. Ich hoffe auf die Einsicht der Wähler, ob Politik tatsächlich in ihrem Sinn gemacht wird.



Was hat für Sie in Salzburg Vorrang?

Oberste Priorität hat für mich, dass die Stadtfinanzen solide bleiben. Die Verwaltung im Magistrat leistet hervorragende Arbeit, auch bei der Umstellung auf die doppelte Buchhaltung, und Salzburg hat eine Vorreiterrolle, was Transparenz im Haushalt betrifft. Diese ist für alle Bürger frei zugänglich auf der Website der Stadt unter Politik/Verwaltung/ Stadtfinanzen.



Was fehlt aktuell in der Stadt?

Wir brauchen rasch eine bessere Versorgung mit E-Bike-Ladestationen, derzeit gibt es nur 15, und nicht alle sind frei zugänglich. Hier ist die Baustadträtin dringend gefordert.



Ganz kurz noch ...

Ich bin Familienvater und waschechter Salzburger



In fünf Jahren möchte ich weiterhin Gemeinderat, aber kein Berufspolitiker sein



Dieses Buch hat mich beeindruckt: Zeitzeugenberichte aus dem II. Weltkrieg (Stalingrad, Bomben über Salzburg, ...)



Ein Ereignis, das mein Leben verändert hat: Genau gesagt sind das zwei, die Geburt meiner Tochter und meines Sohnes.