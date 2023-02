Für Verdoppelung der Parkplätze bei Öffis in Salzburg drängt die Zeit

Der Verkehrslandesrat will die Park-and-Ride-Infrastruktur binnen fünf Jahren auf 8600 Plätze erweitern. Ein Jahr bleibt noch - wie weit ist der Plan fortgeschritten? Die SN geben einen Überblick.

Die Landesregierung hat sich in der laufenden Funktionsperiode einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs verschrieben. Auf der Habenseite steht als prominentestes Beispiel ein landesweites Jahresticket um 365 Euro. Weil ein attraktiver Preis für einen massenhaften Umstieg auf die Öffis nicht reicht, muss auch bei der Infrastruktur nachgebessert werden. Um mehr Pendlerinnen und Pendler in Bus und Bahn zu bringen, hat sich das Land auch einem deutlichen Ausbau der Park-and-Ride-Anlagen (P & R) verschrieben. Die Ansage des Verkehrslandesrats Stefan Schnöll (ÖVP) lautete Ende März 2019, die Zahl der Parkplätze bei Öffi-Haltestellen von 4300 auf 8600 zu verdoppeln. "Daran lasse ich mich auch messen", sagte Schnöll damals im SN-Interview.

Rund ein Jahr bleibt noch Zeit, um das Ziel zu erreichen. Wie ist der aktuelle Stand? Das Verkehrsressort des Landes legt folgende Zahlen vor: An den ÖBB-Strecken gibt es demnach 2671 Pkw-Stellplätze plus 2523 Radabstellplätze, an der Salzburger Lokalbahn gibt es für Pkw 589, für Räder 813 Plätze. Bei der Pinzgaubahn zählt das Land 446 P-&-R-Stellplätze, an Buskorridoren 714 und entlang Salzburgs Autobahnen (vorwiegend Park-and-Drive-Stellplätze zur Bildung von Fahrgemeinschaften) in Summe 260 Parkplätze. In Summe stehen für Pkw 4680 Stellplätze zur Verfügung. Hinzu kommen 3336 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - die der Verkehrslandesrat dazuzählt. Die seien immer mitgemeint gewesen, weil Räder wie Autos ein Mittel für die individuelle Anreise seien, um dann auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. "Das ist jetzt kein Taschenspielertrick", sagt Schnöll. "Rad und Öffis zum Bahnhof sind auch deshalb wichtig, weil Parkplätze viel Platz benötigen (Stichwort Bodenversiegelung) und teuer in der Errichtung sind", heißt es von Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Daher sei es von Bedeutung, "dass Bahnhöfe sehr gut über Radwege mit dem Fahrrad erreichbar sind".

Bei großzügiger Lesart - also mit Einbeziehung von Radständern und Parkplätzen an der Autobahn für Fahrgemeinschaften - ist das ausgegebene Ziel angesichts von rund 8000 bestehenden Plätzen zum Greifen nahe. Eine Verdoppelung sei jedenfalls ambitioniert gewesen, meint Schnöll. Er wolle seiner Ansage so nahe wie möglich kommen. "Wenn ich mir ansehe, was wir noch in der Pipeline haben, sind wir da gar nicht so weit weg."

Im laufenden Jahr soll an der Salzburger Lokalbahn P & R beim Bahnhof Bürmoos um 25 Plätze ausgebaut werden. Entlang der Pinzgaubahn sind im Zuge des Bahnhofumbaus 18 überdachte Pkw-Parkplätze geplant. Und an der Tauernautobahn im Pongau sind im Zuge der Sanierung der Tunnelkette Werfen in Eben, Bischofshofen und Werfen zusätzlich 440 P-&-R- bzw. Park-and-Drive-Stellplätze vorgesehen. Das sind in Summe 483 Plätze. Für 2024 sind die Planungen für Neuerschließungen noch nicht abgeschlossen. Der größte Brocken ist der Neubau von 200 Pkw-Parkplätzen an der neuen Haltestelle Seekirchen-Süd. Zusätzlich sind an den Bahnhöfen bzw. Haltestellen in Saalfelden 70, in Hüttau 23 und in Maishofen 33 Stellplätze geplant. Hinzu kommen 65 Plätze beim Lokalbahnhof in Anthering. Das sind in Summe 391 Plätze.

Der vor vier Jahren angekündigte große Wurf - die Errichtung eines ersten Parkhauses - lässt allerdings weiter auf sich warten. Am konkretesten sind bisher die Pläne in Koppl. Dort soll ein zumindest zweigeschoßiger Bau mit 128 Plätzen entstehen, der bei Bedarf modulweise aufgestockt werden könnte. Schnöll hält einen Baubeginn im Frühjahr 2024 für realistisch.

Die Suche nach Standorten gestaltet sich nach wie vor schwierig. Zum einen, weil Parkhäuser nicht gerade architektonische Juwele sind, wie Schnöll sagt. Zum anderen, weil zusätzliche Parkflächen unweigerlich mehr Verkehr anziehen. Das ruft etwa in Lamprechtshausen Bedenken hervor, wo eine Verdoppelung der derzeit rund 150 Parkplätze mit einer Überbauung der Bestandsfläche passieren könnte. "Da bin ich nicht ganz so optimistisch, was eine schnelle Realisierung betrifft", sagt Schnöll.

In Lamprechtshausen sei die Anlage beim Lokalbahnhof nach dem Ende der Coronapandemie, als viele im Homeoffice gewesen seien, wieder gut ausgelastet, schildert Bürgermeisterin Andrea Pabinger (ÖVP). "An einigen Tagen in der Woche ist es so, dass nicht mehr jeder einen Parkplatz bekommt." Einer Erweiterung steht sie wegen des zu erwartenden Pkw-Aufkommens skeptisch gegenüber. "Wenn eine Parkgarage kommt, dann nur mit einem schlüssigen Verkehrskonzept." Optimal wäre aus Pabingers Sicht der Bau eines Parkhauses beim Lokalbahnhof in Weitwörth.

Den Standort hatte auch das Verkehrsressort im Blick, aber: "Leider bekommen wir den dafür notwendigen Grund nicht. Sollte sich das mal ändern, werden die Pläne sicher wieder rausgeholt", heißt es aus Schnölls Büro. Eine Variante wäre auch eine Garage in Oberösterreich, sollte die Lokalbahn einmal von Lamprechtshausen bis nach Eggelsberg verlängert werden - die Machbarkeit wird derzeit geprüft.

Überlegungen für P-&-R-Infrastruktur gibt es auch schon für eine Lokalbahnverlängerung bis Hallein. "Da ist sicher das Stadion Grödig ein großes Thema. Das wird man sicher in der einen oder anderen Art nutzen", sagt Schnöll. Dort wäre Platz für mehrere Hundert Fahrzeuge.

VCÖ-Sprecher Gratzer gibt zu bedenken, dass es neben dem Angebot von P-&-R-Plätzen auch eine gute öffentliche Anbindung zu den Haltestellen brauche: "Einerseits Linienbusse, andererseits in dünn besiedelten Regionen nachfrageorientierte Angebote wie Gemeindebusse und Anrufsammeltaxis, die im Verkehrsverbund integriert sind (um Zusatzkosten zum Beispiel für Jahreskartenbesitzer zu vermeiden)." Schnöll verweist hierzu auf die derzeitigen Bemühungen, Ruftaxisysteme mit finanzieller Unterstützung des Landes in mehreren Gemeinden zu etablieren. Damit soll es künftig leichter möglich sein, auch aus entlegeneren Gebieten ohne Auto zu den Öffi-Haltestellen zu gelangen.