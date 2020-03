Für Wirtshäuser in Straßwalchen schlägt die Stunde

Was wird aus dem ehemaligen Gasthaus Lebzelter? Das fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger in Straßwalchen. Vizebürgermeisterin Winklhofer hofft, dass kein Wettlokal in die alten Mauern einzieht. Der Besitzer hält sich noch bedeckt.

SN/chris hofer Vizebürgermeisterin Liselotte Winklhofer vor dem ehemaligen Gasthof Lebzelter.