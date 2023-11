Fußballtrainerin geht in Mühlbach für die ÖVP in das Bürgermeister-Match

Die Gemeindevertreterin Simone Moore-Rainer wird als Spitzenkandidatin von allen Teilorganisationen der ÖVP bei der Kandidatur zur Bürgermeisterwahl in Mühlbach am Hochkönig im März 2024 unterstützt.

Simone Moore-Rainer erklärte in einer Mitteilung der ÖVP vom Montag: "Ich habe mich willentlich für diesen Schritt entscheiden, nicht nur, um Verantwortung für unsere Gemeinschaft zu übernehmen - dies allein wäre zu wenig -, vielmehr möchte ich bewusst und nachträglich gemeinsam mit unserer Dorfgemeinschaft die Infrastruktur in Mühlbach unserer Zeit anpassen. Ich schaue entschlossen in unsere Zukunft und bin mir sicher, künftig die richtigen Entscheidungen für eine hohe Lebensqualität für alle zu treffen. Priorität hat in unserem Fall die Kinderbetreuung. Das Angebot wird Familien mit Kindern bis ins Jugendalter erlauben, eine ausreichende, fürsorgliche und pädagogisch ausgezeichnete Betreuung in Anspruch nehmen zu können. Überdies gibt es weiter konkrete Projekte, die das Zukunftsbild unserer Gemeinde bereichern werden."

Simone Moore-Rainer ist 45 Jahre alt, verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Sie ist eine freiberufliche Pädagogin und selbstständig mit BrilliantKIDS, Trainerin für Sprachentwicklung, ausgebildete Pilates-Trainerin, Fitness- und Gesundheitscoach, Kinder- und Jugendleiterin des örtlichen Fußballvereins, sowie Trainerin der U6 & U7.

"Die Unterstützung innerhalb der Partei durch das einstimmige Ergebnis bei der abgehaltenen Sitzung des Präsidiums, aber auch darüber hinaus, ist für mich unglaublich motivierend. Der einheitliche Beschluss bestätigt die Geschlossenheit der Mühlbacher Volkspartei", meinte Simone Moore-Rainer zuversichtlich.

"Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft unserer wunderbaren Gemeinde Mühlbach am Hochkönig gemeinsam positiv gestalten können. Ich habe jetzt noch einige Monate, um mich gewissenhaft auf diese schöne, aber auch herausfordernde Funktion vorbereiten zu können", sagte Simone Moore-Rainer.