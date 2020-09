Gaisbergbeauftragter: SPÖ und FPÖ für neue Ausschreibung

Neben der Bürgerliste sprechen sich nun auch SPÖ und FPÖ gegen den Vorschlag aus, dass ÖVP-Gemeinderat Florian Kreibich neuer Gaisberg-Koordinator wird - und fordern ein Zurück an den Start.

"ÖVP-Gemeinderat Florian Kreibich würde den Gaisbergbeauftragten sicher korrekt machen. Aber es ist völlig unvereinbar, dass ein Mandatar und Grundbesitzer oben diese Funktion bekommt. Das ist an Machtrausch der ÖVP nicht mehr zu überbieten." So begründet SPÖ-Vizebgm. Bernhard Auinger, warum nach der Bürgerliste auch die SPÖ am Montag im Stadtsenat gegen diese Personalie stimmen wird. Auinger fordert eine Neuausschreibung des Jobs. Diese kann sich auch FPÖ-Klubchef Andreas Reindl vorstellen: "Wir sehen das sehr, sehr kritisch. Da entsteht eine schlechte Optik, die ...