Ganz ohne Studie: Welchem Tier sich Salzburgs Politiker zuordnen würden

Eine Studie der Meinungsforscherin Sabine Beinschab im Auftrag des Finanzministeriums hat Politikerinnen und Politiker anhand ihrer Eigenschaften mit Tieren verglichen. Die SN haben sich im Landtag und im Gemeinderat umgehört, welche Vertreter aus der Tierwelt dort hoch im Kurs stehen.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat vorige Woche in einem TV-Interview gemeint, er wäre am ehesten ein Stier, weil das sein Sternzeichen sei. Nachsatz: "Das passt schon ganz gut so." Welche tierischen Vergleiche andere Politikerinnen und Politiker aus Land und Stadt Salzburg, ist in der Bildergalerie und im Video zu sehen: