Gebühren steigen trotz Gratis-Kindergartens: Gemeinden decken Abgänge

In Neumarkt ärgern sich Eltern, weil sie trotz Gratis-Kindergartens mehr zahlen müssen. Die Tarife seien ohnehin günstig, sagt der Gemeindeverband.

Ärger beim Elternbeirat des Kindergartens in Neumarkt. Im Bild: Sabrina Huber, Tanja Blauensteiner, Verena Huber, Carla Hirscher, Margit Dürnberger.

Am Freitag flatterte den Eltern von Kindergartenkindern in Neumarkt ein Brief ins Haus. Dort waren neue Tarife für den Gemeindekindergarten aufgelistet. Diese seien nötig geworden, um den neuen Gratis-Kindergarten des Landes verrechnen zu können, hieß es. Bei der Durchsicht der Tarife wurde Elternbeiratsvorsitzende Carla Hirscher stutzig. Für die Nachmittagsbetreuung ihres Sohnes, der derzeit als Schulanfänger das Kindergarten-Pflichtjahr absolviert, das bisher auch schon gratis war, zahlt sie derzeit 51 Euro. "Da ist eine tägliche Betreuung von 7 bis 17 Uhr abgedeckt ...