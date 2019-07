Gebürtiger Kärntner ist neuer Primar der Gynäkologie in Tamsweg

Der 56-jährige Ulrich Steinhart war zuletzt Chefarzt der Frauenklinik im Spital Lachen in der Schweiz. In der Klinik zeigt man sich erleichtert über die Nachbesetzung der seit dem 1. April vakanten Stelle. "Mir fällt ein Fels von Herzen", sagt die Wirtschaftsdirektorin.

Der neue Primar für die Gynäkologie und Geburtshilfe in der Landesklinik Tamsweg heißt Ulrich Steinhart. Der 56-jährige gebürtige Kärntner habe in der Vorwoche den entsprechenden Dienstvertrag unterschrieben und werde künftig der Abteilung vorstehen, sagt Spitalsreferent Christian Stöckl. (ÖVP). "Ich bin froh, dass sich Dr. Steinhart um dieses Primariat beworben hat und bereit ist, diese Stelle zu übernehmen. Der Gynäkologe und ausgebildete Allgemeinmediziner ist eine hervorragende Wahl, um die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung in der Landesklinik Tamsweg fit für die Erfordernisse der Gegenwart und Zukunft zu machen."



Neuer Primar möchte individuelle Betreuung bieten

Für die seit 1. April vakante Stelle in der Landesklinik Tamsweg hatten sich drei Medizinerinnen bzw. Mediziner beworben, der Landessanitätsrat hat in seiner Begutachtung Ulrich Steinhart als "Ausgezeichnet geeignet" auf Platz eins gereiht. Er selbst sei erfreut über die Bestellung, melden die Salzburger Landeskliniken in einer Aussendung. "Die Landesklinik Tamsweg stellt uns nunmehr eine großartige, moderne Infrastruktur zur Verfügung, als Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe werden wir alles daran setzen uns gemeinsam mit einem erfahrenen Team aus hochmotivierten Ärzten, Hebammen und Pflegepersonal als verlässlicher Partner der weiblichen Bevölkerung und der Familien zu etablieren. Ich freue mich riesig, dass wir den Frauen in einer der schönsten Regionen Österreichs eine hochprofessionelle, moderne und vor allem individuelle Betreuung anbieten können. Gratulation und Dank allen Verantwortlichen zu ihrem sichtbaren Bekenntnis für eine regionale Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau", wird Steinhart in der Aussendung zitiert.



Besonderheiten des kleinen Spitals in den Mittelpunkt stellen

SALK-Geschäftsführer Paul Sungler sagt, dass er im Vorfeld ausführliche Gespräche mit den Bewerbern geführt habe. "Dr. Steinhart hat sich auch an Ort und Stelle ein persönliches und detailliertes Bild von der Landesklinik Tamsweg und im Speziellen natürlich von der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht. Er hat sehr klare Vorstellungen von seiner künftigen Tätigkeit und bringt ein fachlich fundiertes Konzept mit, das die Besonderheiten eines kleinen Spitals in der Region in den Mittelpunkt stellt. Da seine Präferenz seit jeher kleinen und flexiblen medizinischen Funktionseinheiten bzw. Spitälern gilt, bin ich überzeugt, dass Dr. Steinhart der richtige Mann für die Landesklinik Tamsweg ist", sagt Sungler.

"Mir fällt ein Fels von Herzen"

Wirtschaftsdirektorin der Landesklinik Tamsweg, Andrea Schindler-Perner zur Bestellung: "Ich freue mich für die Frauen im Lungau und im Bezirk Murau. Dr. Steinhart wird sie mit seinem Erfahrungsschatz und seiner ruhigen, respektvollen und menschlichen Art als Gynäkologe bestmöglich unterstützen und begleiten. Er ist eine Bereicherung für unser engagiertes Team in der Landesklinik Tamsweg. Herzlichen Dank an alle, die mit uns gekämpft, gehofft und gebangt haben und die in den letzten Monaten die Versorgung aufrechterhalten haben. Jetzt ist auch unsere Gynäkologie und Geburtshilfe fit für die Zukunft. Mir fällt ein Fels von Herzen!"



Eine von vier Hebammen der Geburtshilfe ist Eveline Kreiter, auch sie freut sich über die Bestellung: "So können wir auch in Zukunft die Frauen im Lungau und den umliegenden Regionen weiterhin gut versorgen. Wir konnten Dr. Steinhart schon kennenlernen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihm."



Gebürtiger Klagenfurter war zuletzt in der Schweiz

Ulrich Steinhart wurde 1963 in Klagenfurt geboren, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. 1991 promovierte er an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien zum Doktor der gesamten Heilkunde, 1999 schloss er die Ausbildung zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe ab. Dr. Steinhart war in der Vergangenheit unter anderem an der Universitätsklinik St. Luc der Kath. Universität Leuven in Brüssel, im Landeskrankenhaus Villach, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan sowie an der Semmelweis-Frauenklinik in Wien tätig. Seit April 2015 ist er Chefarzt der Frauenklinik im Spital Lachen in der Schweiz.



Quelle: SN