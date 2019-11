Gefährden die sich häufenden Unwetterkatastrophen das gewohnte Leben in den Salzburger Gebirgsbezirken?

Immer häufiger, immer extremer werden die Naturereignisse. Ohne die massiven Schutzbauten der letzten Jahrzehnte wäre das Leben in Teilen des Pinzgaus in der derzeitigen Form schon nicht mehr möglich, sagt Landesrat Josef Schwaiger. Doch die Schutzbauten stoßen an Grenzen, weil "wir nicht jeden Graben verbauen können". Was also tun? Schwaiger fordert massiven Klimaschutz und auch eine CO2-Abgabe, im Gegensatz zu seiner Bundes-ÖVP.

SN/lmz Landesrat Josef Schwaiger (Bildmitte) mit Feuerwehrkräften in den aktuellen Einsatzgebieten.