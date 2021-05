Gegen Coronakrise: Salzburger SPÖ fordert mehr als 200 Millionen Euro an Investitionen

Die Partei will mit "frischem Geld" die Wirtschaft in Schwung bringen.

"Es ist extrem wichtig, dass man sich nicht heraus spart, sondern heraus investiert aus der Krise." So fasst Salzburgs SPÖ-Chef David Egger sein "Neustart-Paket" zusammen, mit dem die Coronaviruspandemie wirtschaftlich überwunden werden solle. Der Bundesrat fordert ein Sechs-Punkte-Programm. Dieses sieht etwa Gutscheine im Wert von 25 bis 50 Euro pro Haushalt vor. Die sollen in der Gastronomie sowie in Tourismus- und Freizeitbetrieben eingelöst werden können. "Wir wollen einen regionalen Konsumgutschein. Das ist rasch umsetzbar."

Zudem fordere er den ...