Gegen Personalmangel: Rotes Kreuz bringt neuen Kollektivvertrag für Pflege und Betreuung

Die Wochenarbeitszeit sinkt von 40 auf 37 Stunden. Gleichzeitig soll es bessere Einstiegskonditionen geben. Bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in das neue System optieren.

Das Rote Kreuz Salzburg ändert mit 1. Jänner 2024 die kollektivvertraglichen Bestimmungen für Beschäftigte in Pflege und Betreuung. Die Änderungen bringen neben einer Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 37 Stunden pro Woche auch ein neues Gehaltsschema. Die rund 400 bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den beiden Bereichen wurden bei einer Informationsveranstaltung am Dienstagnachmittag über das neue Modell informiert.



An den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich angelehnt

Das Rote Kreuz führt österreichweit einen neuen Abschnitt in den allgemeinen Teil des Kollektivvertrags ein. Der sogenannte "Abschnitt B" ist an den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) angelehnt und bringt eine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 37 Stunden pro Woche. Darüber hinaus tritt ein neues Gehaltsschema in Kraft. Dieses sei insbesondere im Einstiegsbereich "deutlich attraktiver gestaltet" als bisher, heißt es. Bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in das neue System optieren.

"Wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden"

Sabine Tischler, Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes: "Wir machen damit die vielfältigen Jobs in Pflege und Betreuung nicht nur für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger noch attraktiver, sondern bieten auch unseren bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Wechselmöglichkeit." Peter Ahorner, Betriebsratsvorsitzender des Roten Kreuzes Salzburg: "Ich freue mich, dass nicht nur eine Arbeitszeitverkürzung erfolgen wird, sondern wir gemeinsam eine gute Lösung im Sinne aller Beschäftigten des Roten Kreuzes gefunden haben."