Gegner der Coronapolitik wollen weiter in Salzburg demonstrieren

Die Pandemie scheint so gut wie überwunden, Protestmärsche finden dennoch weiterhin statt. Das sorgt nicht nur bei Wirtschaftstreibenden für Unverständnis.

Coronamaßnahmen sind kaum noch aufrecht, die von der Bundesregierung angedachte Impfpflicht ist längst vom Tisch, und dennoch zieht nach wie vor jeden Sonntag eine Gruppe Demonstrierender durch Innenstadt. Der erste Protest gegen die Coronapolitik formierte sich in Salzburg am 18. Oktober 2020, als die Pandemie omnipräsent war - wer geht jetzt noch auf die Straße? Und gegen bzw. für was eigentlich?

Von den Minusgraden haben sich die paar Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch diesen Sonntag nicht abhalten lassen. ...