"Geheimer Sideletter": Stadt Hallein klagt Firma auf Kaufpreisnachzahlung

Beim Verkauf des Gewerbegebiets Almbacharena fordert die Stadt Hallein mehr als 900.000 Euro von betroffenen Firmen nach. Eine hat schon bezahlt.

Gewerbegebiet statt Fußballplatz: Nach der Absiedlung des FC Hallein 04 wurde die Almbacharena in Gewerbe- und Betriebsgebiet umgewidmet und verkauft.

Als der Fußballverein FC Hallein 04 im Jahr 2014 nach Gamp übersiedelte, wurde seine ehemalige Heimstätte, die Almbacharena, in Gewerbe- und Betriebsgebiet umgewidmet und verkauft. In allen Verträgen wurde ein Quadratmeterpreis von 165 Euro festgelegt und dieser an zwei Bedingungen geknüpft: den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und die Anzahl der Mitarbeiter.

Nun fordert die Stadt rund 914.000 Euro von drei betroffenen Firmen nach. "Ich habe dem Amt den Auftrag gegeben, sämtliche Verträge durchzuschauen und zu überprüfen, ob uns da noch ...