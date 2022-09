Gehört das Gemeindeamt ins Dorf? Vigaun ist uneins

Der Plan der Gemeinde, das neue Amtsgebäude samt Mehrzwecksaal außerhalb des Ortskerns neu zu errichten, sorgt für Diskussionen.

Pläne für einen Neubau des Gemeindeamts und eines Veranstaltungssaals werden in Bad Vigaun seit Jahren gewälzt. Die Diskussionen verlaufen kontrovers. Nun hat sich die Politik in der Tennengauer 2100-Einwohner-Gemeinde zu einem neuen Standort für beides durchgerungen. Trotzdem könnte alles noch an einer Hürde scheitern und die Suche von vorn losgehen.

Eine Gemeindevertretungssitzung und die öffentliche Bürgerversammlung haben vor Kurzem die Debatte neu entfacht. Bürgermeister Fritz Holztrattner (ÖVP) verweist auf zwei Beschlüsse der Gemeindevertretung, einen einstimmigen und einen mehrheitlichen ...