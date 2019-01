"Geile Zeit": Neos starten als erste in den Stadt-Wahlkampf in Salzburg

Die Pinken feierten am Donnerstagabend ihren Auftakt für die Gemeinderatswahl am 10. März. Der Spitzenkandidat ist mit 25 Jahren weniger als halb so alt als der Bürgermeister. Das Motto: "Geht ned gibt's ned".

Im Nachtclub "Citybeats" mitten in der Salzburger Altstadt haben die Neos am Donnerstagabend den Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 10. März eröffnet - als erste Gemeinderatspartei. Rund 50 pinke Mitglieder, Mandatare und Anhänger waren gekommen, um den Startschuss zu geben. Und der fiel kurz und knackig aus. Nach 30 Minuten war das offizielle Programm samt Kandidatenvorstellung schon abgespult und alle Reden gehalten.

Das Motto der Pinken - also die Plakatkampagne für die Wahl - hat sich seit dem Landtagswahlkampf nicht geändert: "Geht ned gibt"s ned", heißt der Slogan auch diesmal.

"Kampfbereitschaft, nicht Frontalopposition" zeichne die Neos aus, betonte Parteichef Sepp Schellhorn gleich zu Beginn. Das Land Salzburg müsse nach wie vor von einem "korruptiven Touch" befreit werden. "Da ist die Parteipolitik noch zu stark drinnen", sagte Schellhorn. Das Ziel der Neos in der Stadt für die Wahl lautet, das fulminante Ergebnis von 2014 zu wiederholen. Damals waren die Neos mit 12,4 Prozent auf Anhieb mit fünf Mandaten in den Gemeinderat der Landeshauptstadt eingezogen und konnten dank Proporz in der Stadtregierung sogar die Baustadträtin stellen. "Wir wollen das Ergebnis wieder erreichen, auch wenn man es uns nicht so zutraut", sagte Schellhorn. Ziel bleibe ein "gutes, zweistelliges Ergebnis". Und man wolle wieder den Stadtrat stellen. Denn in der Stadt Salzburg gehe ansonsten nichts weiter, meint Schellhorn wie immer selbstbewusst.

Die Unterstützung der Bundespartei an diesem Abend fiel knapp aus. Neos-Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger schickte eine kurze Videobotschaft.

Im Zentrum des Abends stand aber ohnehin nicht die Parteichefin, sondern der jüngste Spitzenkandidat in der Stadtwahl aller Zeiten. Der 25 Jahre alte Baustadtrat Lukas Rößlhuber wird die Neos mit einem völlig neu aufgesetzten Team in die Wahl führen, nachdem die frühere Baustadträtin Barbara Unterkofler im Vorjahr die Neos Richtung ÖVP verlassen hatte. Klubchef Andreas Hertl auf Platz vier ist mit seinen 43 Jahren da schon der "Oldie" auf den vorderen fünf Listenplätzen. "Es wird eine geile Zeit bis zum Wahltag", versprach Rößlhuber. Der Jus-Absolvent bekam von allen Seiten Zuspruch. "Welcher 25-Jährige traut sich schon, sich mit der Salzburg AG anzulegen. Der Lukas. Der packt an", sagte der Klubchef. Inhaltlich gehen die Neos mit einem neuneinhalb Punkte Programm in die Wahl. Wenig überraschend beherrschen die Themen Wohnen und Verkehr auch das pinke Wahlprogramm. "Wenn man nicht gerade Stadtrat ist oder geerbt hat, kann man sich das Wohnen in der Stadt nicht mehr leisten", meinte Rößlhuber süffisant. Die Neos wollen deshalb die Grünlanddeklaration in der Landeshauptstadt aufschnüren. Denn in diesem geschützten Grünland seien etliche Flächen, die eigentlich Parkplätze, Autobahnauffahrten oder Schotterflächen seien. "Das ist ein Schmäh. Wir müssen diese Flächen angreifen." Wohnen werde aber auch leistbarer, wenn die Stadt die Kanalgebühren senken würde, meint Rößlhuber.

Die Latte für die Neos liegt jedenfalls hoch. 12,4 Prozent erreichte die Partei bei ihrem ersten Antreten 2014 in der Stadt Salzburg. Die Neos hatten dabei sogar die FPÖ um sechs Stimmen überholt und deswegen den fünften Stadtratssessel ergattert. Ab heute werde deshalb die "Truppe" auf der Straße wahlkämpfen, um das Ergebnis zu wiederholen, versprach Schellhorn.