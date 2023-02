Der Wirbel um den Gelben Sack : "Müll ist ein emotionales Thema"

Der neue Gelbe Sack regt auf - im Abfallservice der Stadt Salzburg standen die Telefone nicht still. Die Lage beruhigt sich nun, aber die nächste Änderung steht bevor.

Die sechste Kalenderwoche des Jahres 2023 hat einiges an Beruhigung gebracht. Was das Wetter anbelangt. Dieser Februartag ist knackig frisch, die heftigen Windböen der vergangenen Woche sind abgeklungen.

Auch im Recyclinghof an der Siezenheimer Straße in Salzburg-Maxglan sind ruhigere Tage eingekehrt. Noch vor Kurzem galt quasi Sturmwarnung. Mit 1. Jänner trat ein neues Müllsammelsystem in Kraft. In den Gelben Sack dürfen nun auch Verpackungen aus Metall. Zu viel an verwertbaren Stoffen war bisher im Restmüll entsorgt worden.

...