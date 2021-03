Gemeinde Grödig greift ein: Wohnen wird viel günstiger

Die Immobilienpreise explodieren. Grödig handelt und bietet Familien ein neues Heim um 3200 Euro je Quadratmeter. Vom Land kommt viel Lob.

Zur Selbsthilfe in Sachen Wohnbau greift jetzt die Marktgemeinde Grödig. Angesichts rasant steigender Preise will die Gemeindepolitik gegensteuern. Erstens setzt sie ein besonderes Baulandmodell um, in dem günstiger und dichter gebaut wird als üblich. Weitere solche Projekte sollen folgen. Zweitens ist Grödig dabei, eine gemeindeeigene Wohnbaugesellschaft zu gründen. Bürgermeister Herbert Schober (Liste ÖVP und Parteifreie) legt sich mit seinen Plänen die Erfolgslatte hoch.

Üblicherweise stellt sich der Häuslbauer in seiner Heimatgemeinde ein Baulandsicherungsmodell für Einheimische so vor: eine ...