Gemeinde Seekirchen kann 200 Wohnungen vergeben

Seekirchen wird zur Hauptstadt. Das Bauen und Wohnen für Einheimische soll trotzdem leistbar bleiben. Die Politik muss "liefern".

Ein neues Stadtviertel für Bezirkshauptmannschaft und Bezirksgericht wächst in Seekirchen. Und rund 430 Wohnungen sollen in den nächsten zirka vier Jahren hier entstehen. Die künftige Bezirkshauptstadt des Flachgaus wird nicht nur an Arbeitsplätzen, sondern auch an Einwohnern weiter zulegen. Etwa 12.000 sollten es laut Räumlichem Entwicklungskonzept bis zum Jahr 2038 sein. 11.000 Einwohner sind es aber schon jetzt.

Die Gemeindepolitik steht unter Druck. Einigermaßen bezahlbares Bauland und finanzierbare Wohnungen für Einheimische sind gefragt. Baulandsicherungsmodelle in kleineren Ortschaften des ...