Gemeinde Strobl distanziert sich von Nazi-Schauspieler

Straßen- und Ortsnamen, Adressen und Postleitzahlen sind am Wolfgangsee ein heißes Thema. Das Straßenschild von Emil Jannings wird ersetzt, seine Büste mit einer Zusatztafel versehen.

Die Diskussion über Straßennamen historisch belasteter Personen dehnt sich auf Landgemeinden aus. In Strobl will die Gemeinde die Emil-Jannings-Straße umbenennen. Der 1950 in Strobl verstorbene Künstler gilt als Hitlers Lieblingsschauspieler. Er hatte seit 1929 im Ortsteil Gschwendt gewohnt. Der hochdekorierte Staatsschauspieler und Produzent engagierte sich als Propagandist der Nazis.

Der Fall ist im Zug der Einführung neuer Adressen im Ortsteil nun aktuell. Die Straße soll künftig Steinfeldstraße heißen. Der offizielle Gemeindebeschluss fehlt noch. Eine Befragung der Anrainer habe ...