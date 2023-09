Die Bevölkerung in Projekte einzubinden birgt auch Risiken für die Politik. Wann Bürgerbeteiligungen erfolgreich sind - und wann nicht.

"Was haben wir da gestritten", erzählen die einen. "Wir grüßen uns jetzt anders, seit wir gemeinsam etwas entwickelt haben", sagen die anderen. Was es bedeutet, wenn sich Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde aktiv einbringen, damit hat man in Thalgau ...