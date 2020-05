Für Sitzungen in Coronazeiten sind die Gemeindestuben zu klein. Deshalb weichen die Gemeindevertretungen nun aus - etwa in Festsäle von Schulen.

Bitte warten heißt es wegen der Coronakrise auch für viele Projekte der Gemeinden. Wichtige Beschlüsse mussten um Monate verschoben werden. Jetzt geht der Sitzungsbetrieb schön langsam wieder so richtig los. Aber nicht mehr in kleinen Zimmern, sondern in Sälen - ...