Gemeinderat fixiert Baugruppe am Dossenweg

Neben ÖVP und Bürgerliste haben auch FPÖ und Neos am Ende sowohl die Errichtung der Baugruppe als auch den Vergabemodus für die Eigentumswohnungen beim Heimat-Österreich-Projekt in Gneis im Gemeinderat beschlossen.

Am Mittwoch hat der Gemeinderat die erste Baugruppe beschlossen - also ein Gemeinschaftswohnprojekt von rund 20 (angehenden) Senioren der Gruppe "Silberstreif": Das Projekt soll am Dossenweg umgesetzt werden. Der Antrag wurde von ÖVP, Bürgerliste, Neos und FPÖ angenommen. Auch in der Aktuellen Stunde wurde über "Neue Wege beim Wohnen" diskutiert. Kritik kam von SPÖ-Wohnbausprecherin Nicole Solarz, auch mit Verweis auf die jüngste SIR-Studie: "Mietkauf ist für viele Bürger besser als das von der ÖVP forcierte preisgedeckelte Eigentum, weil die Zielgruppe viel größer ist."

Quelle: SN