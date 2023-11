Gemeinderatswahlen 2024: Diese sieben wollen die Stadt regieren

Während des Studiums engagierte sich der Parscher als Obmann bei der ÖVP-nahen "Aktionsgemeinschaft" (AG) und war Mitglied im akademischen Senat. Danach habe er 80 Prozent in der Kanzlei gearbeitet und sich zu 20 Prozent in der Politik engagiert. Jetzt sei das umgekehrt. "Bisher war ich noch nicht Berufspolitiker, das wird schon was anderes." Auf den Wahlplakaten gibt er sich nahbarer als einstmals Harald Preuner. "Ich rede immer auf Augenhöhe mit den Leuten. Da brauche ich mich nicht verstellen." Ein guter Spruch für ihn ist: "Think out of the box." Daher sei er auch durchaus aufgeschlossen für unkonventionelle Ideen. Kreibichs Wahlziel ist es, die stärkste Kraft im Gemeinderat zu bleiben und Bürgermeister zu werden. "Ich sehe mich als ausgleichenden Politiker, der versucht, Brücken zu schlagen."

SPÖ

Am 4. März 2024 feiert Bernhard Auinger (SPÖ) seinen 50. Geburtstag. Zum runden Jubiläum will er endlich Bürgermeister werden. 2019 scheiterte er in der Stichwahl mit 44,4 Prozent zu 55,6 Prozent an Harald Preuner.

Auinger absolvierte bei Porsche eine Lehre zum Maschinen- und Werkzeugbauer und war danach als Programmierer und Systemadministrator im Unternehmen tätig. 2005 wagte der Vater von zwei Töchtern den Weg in den Politik. 2010 wurde er zum zum Betriebsratsvorsitzenden der Porsche Holding Salzburg gewählt. Drei Jahre später übernahm er den Klubvorsitz des SPÖ-Gemeinderatsklubs. Er will Salzburg lebendiger, lebenswerter und leistbarer machen. "Ich würde als Erstes Bauträger aus dem In- und Ausland einladen, um Ideen für das leistbare Wohnen umzusetzen." Im Süden der Stadt - wo er selbst mit seiner Familie lebt - gebe es noch einige Möglichkeiten für Neu- und Zubauten, ohne den Grünlandschutz anzugreifen. "Ich denke, dass es bei vielen Gebäuden die Möglichkeit gibt, sie mit weiteren Stockwerken zu erweitern." Als Beispiel nennt Auinger die Obus-Remise in der Alpenstraße. Bereits vor drei Jahren wurde diese Idee zwar aufgegriffen, allerdings nicht umgesetzt. "Immerhin ist es uns gelungen, im Budget 7,5 Millionen Euro für den Kauf von Grundstücken freizuschaufeln", sagt Auinger.