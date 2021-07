Gemeindevertretung in Filzmoos beschließt Parkgebühren

Mit einer hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme beschloss die Gemeindevertretung die Einführung von Parkgebühren. Vor einem Jahr noch war dies einstimmig beschlossen worden. Doch als sich die Bürger bei einer Befragung gegen Parkgebühren ausgesprochen hatten, war eine erneute Abstimmung in der Gemeindevertretung notwendig.

Mit Spannung wurde die Gemeindevertretungssitzung in Filzmoos am Donnerstagabend erwartet. Ein Punkt betraf die vieldiskutierte Parkgebührenpflicht auf rund 260 Stellplätzen im Pongauer Tourismusort. Die Gemeindevertreter entschieden mit einem knappen Ergebnis von neun zu acht Stimmen, dass die Beschlüsse zur gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung nicht aufgehoben werden.

Der Abstimmung war eine eineinhalbstündige Diskussion vorausgegangen, an der sich auch zahlreiche Ortsbürger beteiligt hatten. Am Ende hat sich die SPÖ um Bürgermeister Christian Mooslechner in dieser heiklen Frage durchgesetzt. Zumindest ein Mandatar der ÖVP musste am Donnerstag gegen die Parteilinie votiert haben, hält die ÖVP in der Gemeindevertretung doch mit neun Stimmen die Mehrheit.

Im Vorjahr hatte die Gemeindevertretung zwei einstimmige Beschlüsse für die Parkraumbewirtschaftung gefasst. Nachdem in einer Bürgerbefragung am 20. Juni eine Mehrheit gegen die Gebührenpflicht gestimmt hatte, berieten die Mandatare nun erneut. In der Befragung sprachen sich 61,7 Prozent für die Aufhebung der beiden Beschlüsse aus. Die Wahlbeteiligung betrug 51 Prozent. Das Ergebnis der Bürgerbefragung war für die Gemeindevertreter nicht bindend.