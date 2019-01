Gemeindewahlen: Kandidaten dringend gesucht

Nur noch fünf Tage bleiben: Die Parteien starten letzte Aufrufe, um Gemeindepolitiker zu finden. Selbst die Bürgermeisterpartei ÖVP tut sich da und dort schwer. Radstadt gibt Rätsel auf.

Nur mehr bis Montagmittag haben die Parteien Zeit, ihre Kandidatenlisten für die Gemeindewahlen am 10. März einzureichen. In Radstadt jagt dieser Tage eine ÖVP-Sitzung die andere. Aber die große Frage ist noch immer nicht geklärt: Wer kandidiert zur Bürgermeisterwahl? Die Präsidiumssitzung am Montag brachte wieder kein Ergebnis. "Es laufen immer Gespräche, es gibt noch keine Entscheidung", sagt der scheidende ÖVP-Stadtchef Sepp Tagwercher. Dennoch ist ihm "um die Liste nicht bang". Auch die SPÖ Radstadt hat noch keinen Bürgermeisterkandidaten. Fix ist, dass Vize Hans Warter nicht mehr in der Direktwahl antritt. "Aus beruflichen und privaten Gründen ist mir das leider nicht möglich. Ich werde aber in der Fraktion, einem jungen Team, mitarbeiten", sagt er.