Gemeinsam statt einsam: Salzburger Initiative und St. Virgil laden zu einem besonderen Kennenlernnachmittag ein

Wer den Wunsch nach Gesellschaft und einem Neubeginn verspürt, sollte sich ein Herz fassen und am 1. Mai ins Bildungshaus St. Virgil kommen.

Menschen zusammenbringen, die sich allein fühlen, und sie mit verschiedenen Angeboten dabei unterstützen, bereichernde soziale Kontakte zu knüpfen. Mit diesem Ziel hat sich eine Gruppe von Ehrenamtlichen vor knapp drei Monaten zur Initiative GEMeinsam zusammengetan. Den Anstoß gaben mehrere SN-Artikel zum Thema Einsamkeit. "Wir verstehen uns als Impulsgeberinnen und laden zu unserer ersten Veranstaltung ein", sagt Verena Schrems. Die Juristin und Unternehmerin ist seit Kurzem in Pension und bringt sich seit der Übergabe ihres Schmuckgeschäftes in der Salzburger Altstadt in der neu gegründeten Gruppe ein. Zum Team gehören auch Fremdenführerin Inez Reichl-de Hoogh, die Organisatorin des Salzburger Sternenkinos, Cornelia Thöni, Life- & Businesscoach Petra Knochner und Kunstpädagogin Edith Brandstätter, die am Musischen Gymnasium in Salzburg unterrichtet hat.

In Zusammenarbeit mit St. Virgil heißt die Gruppe am Nachmittag des 1. Mai im Bildungszentrum Menschen willkommen, die sich nach Austausch und nach Gleichgesinnten sehnen, mit denen sie sich öfter treffen und ihre Interessen teilen können. Die Veranstaltung trägt den Titel "Gemeinsam statt einsam: Wer macht mit?" Dafür braucht es nur eines: Offenheit und den Wunsch, Leute kennenzulernen.

"Obwohl es in Salzburg viele Freizeitangebote gibt, soll dieser spezielle Nachmittag in St. Virgil ein Anfang sein, damit Interessierte in ungezwungener Atmosphäre in Kontakt miteinander kommen und sich vernetzen können", sagt Reichl-de Hoogh. Es seien ausdrücklich Menschen jedes Alters willkommen, von Studierenden über junge Alleinlebende bis zu Älteren und Betagten. Gerade diese Gruppen hätten während der Pandemie soziale Kontakte schmerzlich vermisst.

Der Nachmittag ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dank der finanziellen Unterstützung der Sozialabteilung und des Generationenressorts des Landes Salzburg kostenlos und beginnt mit viel Humor: Kabarettist Ingo Vogl wird Highlights aus seinem G'sundheits-Programm zum Besten geben. Anschließend begleiten das Bildungsteam von St. Virgil und die Mitglieder der Initiative die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, sich je nach Hobbys und Interessen in offenen Gruppen auszutauschen und über mögliche gemeinsame Aktivitäten nachzudenken.

Ziel ist es, dass sich aus der Veranstaltung Gruppen bilden, die über diesen Nachmittag hinaus in Kontakt bleiben und immer wieder gemeinsame, vielleicht sogar generationenübergreifende Unternehmungen starten. Im Idealfall ist der Nachmittag der Beginn für neue Freundschaften. Welche Themen in den einzelnen Gruppen besprochen werden, ist nicht vorgegeben. Sie werden sich je nach den Interessen und Wünschen der Anwesenden herauskristallisieren. "Wir möchten den Anstoß geben, damit eine Vernetzung in Gang kommt", sagt Verena Schrems und zitiert aus Goethes "Faust": "Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt. Und wo ihr's packt, da ist's interessant."

Bei Jakob Reichenberger, dem Direktor von St. Virgil, stieß die Gruppe auf der Suche nach Räumlichkeiten und der Unterstützung von Profis sofort auf offene Ohren. "Einsamkeit ist eines der großen Zukunftsthemen und auch für uns in der Bildungsarbeit wichtig", betont er. Zusammen mit rund 25 Salzburger Institutionen konzipiere St. Virgil gerade eine Fachtagung zum Thema Einsamkeit, die Ende November im Bildungszentrum stattfinden werde. "Insofern ist es für uns eine wunderbare Gelegenheit, mit der Initiative GEMeinsam zusammenzuarbeiten und diesen Nachmittag gemeinsam zu planen und durchzuführen." Als Bildungszentrum der Erzdiözese sehe es St. Virgil als Aufgabe, für das Gelingen der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten und Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen zu begleiten. Wie in allen Bildungsveranstaltungen wolle St. Virgil am 1. Mai Begegnungsräume schaffen, Austausch ermöglichen und die Gelegenheit bieten, mit- und voneinander zu lernen. Sie wünsche sich für den 1. Mai ein herzliches Miteinander von Alt und Jung, ergänzt Petra Knochner. "Ich freue mich darauf, ein großartiges Gemeinschaftsgefühl zu erleben."



Info: Das kostenlose Vernetzungstreffen "Gemeinsam statt einsam: Wer macht mit?" richtet sich an Menschen jedes Alters, die Gleichgesinnte für die Freizeitgestaltung suchen.



Sonntag, 1. Mai 2022, 14 bis 17 Uhr im Bildungszentrum St. Virgil. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, die Teilnahme ist nur mit Anmeldung in St. Virgil möglich. Über die Website: www.virgil.at/gemeinsam

Per E-Mail: anmeldung@virgil.at

Per Telefon zu den Büroöffnungszeiten: 0662 65901-514.