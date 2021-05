Gericht entschied: 380-kV-Demo zu Recht aufgelöst

Nach zwei Verhandlungstagen am Landesverwaltungsgericht: Gegner der Freileitung sind mit ihrer Beschwerde nun abgeblitzt.

Für große Aufregung sorgten im Oktober des Vorjahrs die Protestversammlungen und Blockaden gegen die Bauarbeiten an der 380-kV-Freileitung am Heuberg in Koppl. Projektgegner um den "Fairkabler"-Obmann Franz Fuchsberger beschwerten sich darüber, dass die Bezirkshauptmannschaft (BH) die Veranstaltung auflöste. Polizisten trugen schließlich die Demonstranten weg. Nun hat das Landesverwaltungsgericht die Beschwerde als unbegründet abgewiesen und die Maßnahmen der Behörde für rechtmäßig erklärt.

Eine ganze Woche wollten die Befürworter einer Erdverkabelung ab 12. Oktober auf der Dax-Lueg-Straße demonstrieren. Die BH ...