Gericht entschied: Dieser Baum darf die Aussicht verstellen

Die Umweltanwältin verzeichnet einen Erfolg für den Naturschutz: Eine Eibe am Gersberg wird nicht versetzt. Der Bauträger findet den Fall "unglaublich".

Luxuswohnungen in Villenlage, auf einer uneinsehbaren, parkähnlichen Liegenschaft mit unverbaubarem Blick auf die Festung und in die Bergwelt. Angebote wie das im Vorjahr bezogene Domizil "Park am Gersberg" in Salzburg-Parsch sind gefragt. Nur ein Baum stört und verstellt die schöne Aussicht.

Dieser Baum, eine wegen ihrer Seltenheit besonders geschützte Art, eine Eibe, wurde ein Fall fürs Gericht. Eigentlich wollte Immobilienunternehmer Martin Gachowetz die Pflanze im Zuge des Umbauprojekts ("eine Kernsanierung") "sofort wegschneiden".

Aber der Magistrat hat ...