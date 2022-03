Gertraud Salzmann: "Wir brauchen Menschen, die sich politisch engagieren"

Gertraud Salzmann ist seit 2018 im Nationalrat und erlebte turbulente Zeiten. Mit den PN sprach sie über Chats, den Untersuchungsausschuss, Kanzler Nehammer und ihre Motivation für die Politik.

Die Politik hat keinen guten Ruf. Stichworte sind: Chats, Postenschacher, Korruption, Machtmissbrauch, Steuergeldverschwendung - all das und mehr wird gemutmaßt und derzeit untersucht.

In den Fokus ist dabei die ÖVP geraten, für die die Saalfeldenerin Gertraud Salzmann seit 2018 im Nationalrat sitzt. Wie hat sie - quasi in der ersten Reihe - diese Jahre miterlebt? "Als sehr herausfordernd. In der Fraktion und in der Koalition hat sich sehr viel getan, es gab einige Umbrüche. Dazu hat die Corona-Zeit ...