Gesperrt: Spielplatz in Rußbach ist nur noch für den Kindergarten da

Die zwei Kindergartenspielplätze der Gemeinde Rußbach dürfen nun nicht mehr öffentlich genutzt werden. Das Land pocht auf genug Freifläche für jedes Kind. Und es gibt weitere Gründe.

In der kleinen Tennengauer Gemeinde Rußbach am Pass Gschütt war es bis zum Beginn dieses Kindergartenjahrs am 6. September offenbar üblich, dass die beiden Spielplätze des zweigruppigen Kindergartens teilweise auch öffentlich genutzt wurden. Seither sind sie dem Kindergartenbetrieb vorbehalten.

Die Gemeinde beruft sich gegenüber ihren Bürgern auf eine Vorgabe des Landes, die sie umzusetzen habe. Das Kinderbetreuungsreferat des Landes habe der Gemeinde vorgeschrieben, die Spielplätze für die öffentliche Nutzung zu sperren. Bisher sei diese geduldet worden, sagt Bürgermeister ...