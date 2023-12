Gesucht: ein Mensch mit Weitblick

Salzburg hat es im Oktober beschlossen, nun ist der Gemeindebund in seiner Bundesvorstandssitzung nachgezogen: Ein Präsident kann künftig mit einer Zweidrittelmehrheit auch wieder abgewählt werden, wenn er oder sie nicht entspricht. Das Gremium bereitet sich so auf die Ablöse seines aktuellen Chefs Alfred Riedl (Grafenwörth, NÖ) vor. Der sieht sich mit umstrittenen Grundstücksverkäufen konfrontiert, hat sein Amt aber lediglich ruhend gestellt.

Auch der Salzburger Gemeindeverband braucht mittelfristig einen neuen Chef. Der Grund ist vergleichsweise unspektakulär: Günther Mitterer,

Gemeindeverbandspräsident (seit 2014) und Bürgermeister von St. Johann, tritt im März 2024 nicht mehr zur Bürgermeisterwahl an - wie im Übrigen ein Drittel aller Ortschefinnen und -chefs im Land. Darin steckt aber sogar eine Chance. Namen potenzieller neuer Kandidaten für Mitterers Amt schwirren schon durch den Raum - aktuell vornehmlich aus dem Pongau und Flachgau, leider bislang keine Frau. Zusammengehen muss bei dem "Job" einiges, no na, sollte er oder sie doch die Interessen aller 118 Gemeinden vertreten, sich bei der Sozialhilfe genauso auskennen wie im Fremdenverkehr, Naturschutz oder der Feuerwehr. Erschwerend kommt hinzu: Viele Gemeinden müssen ihren Gürtel enger schnallen. Das Gerangel ums Geld wird heftiger werden. Ob altgedient oder mit jungem Elan: Mut und Stehvermögen braucht der oder die Neue in jedem Fall.