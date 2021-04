Gesundheitskasse: Landeschef geht in Pension

Über die Nachfolge von Harald Seiss wird in Wien entschieden. Salzburg hofft auf internen Kandidaten.

1986 hat Harald Seiss als junger Jurist in der Salzburger Gebietskrankenkasse begonnen. Seit 1990 fungierte er dort als Direktor. Nun hat Seiss, der am 1. August 62 Jahre alt wird, seine letzten Arbeitstage: "Ich werde ab Mai noch den restlichen Urlaub abbauen und gehe mit 1. August in die Korridorpension - weil ich genug Beitragsjahre beisammenhabe." Dafür nehme er auch Abschläge bei der Pension in Kauf, sagt er.

Die Nachfolge von Seiss ist noch nicht geklärt: Bis August ...