Gesundheitskasse: Positive Bilanz in Salzburg, aber Verwaltungskosten steigen

Im Jahr 2020 wurden weniger Leistungen ausbezahlt, deshalb fällt die Bilanz nicht so schlecht aus wie erwartet. Grund zum Jubeln sei das aber keiner, sagen Arbeitnehmervertreter.

Die Coronapandemie wird auch deutliche Auswirkungen auf die Bilanzen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) haben. Allerdings dürften diese nicht so schlecht ausfallen wie zwischenzeitlich befürchtet. Eine entsprechende Vorschau wurde dem Salzburger Landesstellenausschuss am Mittwochabend präsentiert. Für die Salzburger Landesstelle dürfte sich heuer ein Plus ausgehen: Nur ein weiteres Bundesland fährt in diesem Jahr ein positives Ergebnis ein. Im Jahr 2019, dem letzten Jahr der jetzigen Landesstelle als SGKK, hatte man negativ bilanziert.

Eine Ursache für das heurige Plus dürfte ...