Gewalt an Frauen - Aufruf zum Friedensmarsch am 25. November

Die weltweite Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" wird auch im Pinzgau mit Leben erfüllt. Ein Beispiel ist der gemeinsame Friedensmarsch im Zentrum von Saalfelden.

Das dramatischste Gewaltereignis im Bezirk war heuer der Frauenmord am 13. Mai in Piesendorf. Eine 30-jährige Mutter von zwei Kindern wurde von ihrem getrennt lebenden Ehemann getötet.

Das hat auch das Team der Männerberatung sehr getroffen. Auf doppelte Weise, denn der Täter war Klient der Salzburger Beratungsstelle für Gewaltprävention (BfG), kurz "Männerwelten" genannt. Uwe Höfferer, der dort an führender Stelle tätig ist: "Umso mehr arbeiten wir daran, die Risikoeinschätzung zu verbessern. Seither gibt es zum Beispiel öfter und schneller sogenannte Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen (SFK). Das Ganze soll auf Wunsch des Bundeskriminalamtes optimiert werden und hinkünftig so wie in Oberösterreich ablaufen. Dort trifft sich das Team, das aus Vertreter/-innen der Landespolizeidirektion, des Landeskriminalamtes, den Sicherheitssprecher/-innen der Bezirkshauptmannschaften sowie aus den Leiter-/innen des BfG und der Gewaltschutzzentren besteht, alle sechs bis acht Wochen. Und in akuten Fällen spontan. Dabei wird geprüft, ob eine SFK zielführend ist.

"Parteiübergreifendes Singen" von Liedern gegen Gewalt

Bei einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag in Saalfelden war Höfferer wegen kurzfristig eingetretener Vorkommnisse verhindert. So war es kein engagiertes Trio, sondern ein engagiertes Duo, das auch zur Teilnahme am Friedensmarsch (siehe unten) aufrief: Kathrin Gimpl vom Frauenhaus Saalfelden und die Landtagsabgeordnete Barbara Thöny. Letztere war 2017 die Initiatorin dieses Marsches. Auch die Organisationsfäden laufen bei der SPÖ-Politikerin zusammen. Zudem wird sie bei der "parteiübergreifenden" Veranstaltung mit Petra Fürstauer-Reiter (ÖVP) und deren Tochter musizieren und Lieder gegen Gewalt vortragen. Auch Ansprachen seitens der Männerwelten und des Frauenhauses sind geplant.

"Bitte sprechen Sie die Opfer an, übergeben Sie Kontaktdaten!"

Kathrin Gimpl, die von Fällen aus ihrem Arbeitsalltag berichtete, deponierte folgenden Appell: "Wenn Sie als Nachbar/ -in Gewalt ahnen, sprechen Sie die Opfer an. Fragen Sie, wie es geht, stellen Sie Kontakt her, übergeben Sie Telefonnummern und E-Mail-Adressen von sozialen Institution. Es gibt Hilfe, aber sie muss in Anspruch genommen werden."



ZAHLEN UND FAKTEN, WICHTIGE KONTAKTE UND FRIEDENSMARSCH-INFO:

28 Frauen sind heuer in Österreich ermordet worden - eine davon im Pinzgau (Piesendorf). Außerdem kam es zu 25 Mordversuchen bzw. schweren Gewalttaten.

119 Mal kam es 2021 im Pinzgau zu einem Annäherungs- und Betretungsverbot. Die steigende Zahl kann auch positiv gesehen werden, weil die Bereitschaft, sich bei der Polizei zu melden, steigend ist.

Gefährder/-innen: Der Großteil der sogenannten Gefährder/-innen (92 % Männer, 8 % Frauen) ist zwischen 31 und 50 Jahre alt, aber es gibt auch minderjährige bzw. junge Erwachsene, die Gefährder/-innen sind. Knapp ein Prozent ist über 70 Jahre alt.



Hier gibt es Hilfe:

Frauenhaus Pinzgau 06582/743 021.

Frauennotruf Innergebirg und rund um die Uhr: 0664/500 .

E-Mail: frauenhaus@sbg.at

www.frauenhaus-pinzgau.at

Beratungsstelle Männerwelten:

Tel. 0664/8000 680 39

pinzgau@maennerwelten.at oder

wolfgang.czerny@jaw-salzburg.at

Friedensmarsch am 25. November, 18.30 Uhr:

Das Frauenhaus, die Männerwelten und die SPÖ laden dazu ein, gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen:

Treffpunkt: 18.30 Uhr beim Stadtpark Saalfelden (hinter Geschäft Candido). Von dort aus wird gemeinsam zum Kirchenvorplatz marschiert. Kerzen und Demoschilder stehen bereit.