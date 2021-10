Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen Salzburger Corona-Labor Novogenia

Der Firmenchef soll versucht haben, eine Betriebsratswahl zu behindern. Der weist das zurück und kritisiert die Gewerkschaft. Diese habe für ein "Wirrwarr" gesorgt.

Seit Mittwoch wertet das Labor Novogenia mit Hauptsitz in Eugendorf die PCR-Gurgeltests aus. Das Unternehmen hatte in der bundesweiten Ausschreibung den Zuschlag für den Millionenauftrag erhalten. Nun ist die Firma mit unangenehmen Vorwürfen konfrontiert. Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) wirft Geschäftsführer Daniel Wallerstorfer vor, er habe versucht, die Betriebsratswahl zu behindern. Bei dem Unternehmen "gehen derzeit die Wogen hoch", teilte die GPA am Donnerstag mit.

Wallerstorfer habe zwei Mitarbeiterinnen gekündigt, die zur Wahl einberufen hätten. Bei Betriebsversammlungen habe ...