Gewinne durch Umwidmungen: Salzburgs Grüne verfolgen radikaleren Kurs

Wenn eine Gemeinde Grünland in Bauland widmet, darf sich der Grundbesitzer freuen. Denn in der Regel wird er damit um einiges reicher. Nun kommt ein politischer Vorschlag, der auf diese Spekulationsgewinne abzielt.

25 Hektar unbebautes, seit Jahrzehnten gewidmetes Zweitwohnsitzgebiet will die SPÖ angesichts der aktuellen Debatte rückwidmen lassen, bevor neue Zweitwohnsitze in Gemeinden entstehen. Geht rein rechtlich gar nicht, hatte Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) am Freitag geantwortet. Doch auch die Grünen stehen ...